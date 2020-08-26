Son Dakika: Oğlunu ikna ederek terör örgütünün elinden kurtardı Son dakika haberi... Bitlis'te oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran annenin İHA'larla çekilen görüntüsü Bitlis'te İHA'ların yerini tespit ettiği terörist D.A, ikna operasyonuyla terör örgütünün elinden kurtarıldı.

Bitlis'te oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran annenin İHA'larla çekilen görüntüsü Bitlis'te İHA'ların yerini tespit ettiği terörist D.A, ikna operasyonuyla terör örgütünün elinden kurtarıldı. Teröristin yeri annesine bildirildi. Anne, küçük oğluyla birlikte ormanlık alana giderek terörist olan oğlunu ikna edip jandarmaya teslim etti Kaynak: AA