Son dakika gündem: Oğlu babasını bıçakladı, müdahale eden polise de köpek saldırdı
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Son dakika gündem: Oğlu babasını bıçakladı, müdahale eden polise de köpek saldırdı

Son dakika gündem: Oğlu babasını bıçakladı, müdahale eden polise de köpek saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, olay yerine gelen polis memuru ise bir köpeğin saldırısına uğradı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, olay yerine gelen polis memuru ise bir köpeğin saldırısına uğradı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Polis Okulu yakınlarındaki bir arazide saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ö. ve babası F.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba F.Ö. oğlu tarafından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı F.Ö., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÖPEK, POLİS MEMURUNU BACAĞINDAN ISIRDI

Olaya müdahale etmek için bölgeye gelen polis memuru M.O. ise olayın şüphelisi U.Ö.'yü gözaltına almak isterken bir köpeğin saldırısına uğradı. U.Ö.'nün olduğu iddia edilen köpeğin saldırısı sonucunda bacağından yaralanan polis memuru M.O. da mesai arkadaşları tarafından ekip otosu ile hastaneye kaldırıldı.

Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Uçkaç/ İHA)

Son dakika gündem: Oğlu babasını bıçakladı, müdahale eden polise de köpek saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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