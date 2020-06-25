Son dakika... Öfkeli taksiciler İBB ve CHP'yi kornayla protesto etti
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Son dakika... Öfkeli taksiciler İBB ve CHP'yi kornayla protesto etti

Son dakika gelişmesine göre Öfkeli taksiciler İBB ve CHP'yi kornayla protesto etti -Tarlabaşı'nda toplanan taksiciler konvoy halinde CHP İl Başkanlığına gitti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'a 5 bin yeni taksi kazandıracağız" kararına tepki göstermek için Tarlabaşı'nda araçlarıyla bir araya gelen 100 taksici,...

25.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:04

Öfkeli taksiciler İBB ve CHP'yi kornayla protesto etti

-Tarlabaşı'nda toplanan taksiciler konvoy halinde CHP İl Başkanlığına gitti

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'a 5 bin yeni taksi kazandıracağız" kararına tepki göstermek için Tarlabaşı'nda araçlarıyla bir araya gelen 100 taksici, kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Şişhane'ye gitti. Cadde üzerinde kornalara başarmak tepki gösteren taksiciler ardından dağıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz 12 Haziran'da katıldığı bir TV programında, İstanbul'a, teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu. İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından harekete geçen taksiciler, durumu protesto etti. Tarlabaşı'nda araçlarıyla toplanan yaklaşık 100 taksici, kararı protesto ederek CHP İl Başkanlığı binasının bulunduğu Şişhane'ye doğru yola çıktı. Cadde üzerinde kornalara basan taksiciler, kararı protesto etti. Grup ardından Karaköy'e inerek gözden kayboldu. Öte yandan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Son dakika... Öfkeli taksiciler İBB ve CHP'yi kornayla protesto etti

Kaynak: İHA

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