Son Dakika: Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (3)
Son dakika haberlerine göre KİMLİĞİ BELİRLENDİTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.
14.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:47
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA