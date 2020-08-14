Son Dakika: Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (3) Son dakika haberlerine göre KİMLİĞİ BELİRLENDİTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA