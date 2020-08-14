Son dakika... Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (2)
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Son dakika... Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (2)

Son dakika haberi... 1 KİŞİ ÖLDÜTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Son dakika... Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (2)
14.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:39

1 KİŞİ ÖLDÜ

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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