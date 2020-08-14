Son dakika... Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (2)
Son dakika haberi... 1 KİŞİ ÖLDÜTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
14.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:39
1 KİŞİ ÖLDÜ
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA