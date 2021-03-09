Son dakika! OECD: Dünya ekonomisi 2021'de yüzde 5.6 büyüyecek

Son dakika haberler... Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Salı günü açıklanan, 2021 yılına ilişkin geçici ekonomik görünüm raporunda, küresel düzeyde sürdürülen aşılamaların da etkisiyle, dünya ekonomisinde büyük çaplı bir toparlanma olacağı öngörüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Salı günü açıklanan, 2021 yılına ilişkin geçici ekonomik görünüm raporunda, küresel düzeyde sürdürülen aşılamaların da etkisiyle, dünya ekonomisinde büyük çaplı bir toparlanma olacağı öngörüldü.

Raporda, "Küresel ekonomi bu yıl, OECD Aralık ayında açıklanan Ekonomik Görünüm raporunda öngörülenden bir puan daha fazla, yüzde 5.6 düzeyinde dikey bir büyüme öngörülüyor. Dünya üretiminin, pandemi öncesi düzeylere 2021 yılının ortalarında ulaşması bekleniyor; ancak, bu durum aşılar ile virüsün yeni türleri arasındaki yarıştaki gelişmelere bağlı olacak" denildi.

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme projeksiyonlara de yer verilen rapora göre, 2021 yılında en büyük GSYH büyümesi yüzde 12.6 ile Hindistan'da olacak ve Çin ekonomisi yüzde 7.8 ve ABD ekonomisi yüzde 5.6 büyüyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı