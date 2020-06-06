Son Dakika | Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi... Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 774 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 774 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı çalışma sonucu ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Söz konusu araziye operasyon düzenleyen ekipler, 774 kök ekili Hint keneviri ele geçirdi.

Olay ilgili gözaltına alınan 2 kişinin ev adreslerinde yapılan aramada, 6 tabanca fişeği ve tüfek kartuşları ele geçirildi.

Kaynak: AA