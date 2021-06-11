Son dakika... Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu, 1 gözaltı
Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 67 kök Hint keneviri ve esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 67 kök Hint keneviri ve esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
- İzmir
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine belirlenen adrese ekiplerce baskın yapıldı. Adreste 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 67 Hint keneviri, 498 gram esrar, 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alının şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay