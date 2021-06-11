Son dakika... Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu, 1 gözaltı
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Son dakika... Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu, 1 gözaltı

Son dakika... Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu, 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 67 kök Hint keneviri ve esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 67 kök Hint keneviri ve esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine belirlenen adrese ekiplerce baskın yapıldı. Adreste 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 67 Hint keneviri, 498 gram esrar, 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alının şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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