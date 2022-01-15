Son Dakika | Ödemiş'te geleneksel Türk okçuluğu müsabakası yapıldı - Haberler
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Son Dakika | Ödemiş'te geleneksel Türk okçuluğu müsabakası yapıldı

Son Dakika | Ödemiş'te geleneksel Türk okçuluğu müsabakası yapıldı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde geleneksel Türk okçuluğu müsabakaları düzenlendi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde geleneksel Türk okçuluğu müsabakaları düzenlendi.

Ödemiş Kapalı Spor Salonunda İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan müsabakalara 50 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara kupaları, Ödemiş Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Cebeci tarafından takdim edildi.

Cebeci, müsabakalara Ödemiş, Kiraz, Bayındır, Torbalı ve Tire ilçelerinden sporcuların katıldığını aktardı.

Etkinlikte, İzmir Çekmergen Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneğinin 10 kişilik ekibi okçuluk gösterisi sundu.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde geleneksel Türk okçuluğu müsabakaları düzenlendi.

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