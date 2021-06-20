Son dakika! Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika! Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bolu'da ocakta unutulan yağdan çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi çift ile yangına müdahale ederken yaralanan komşuları hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da ocakta unutulan yağdan çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi çift ile yangına müdahale ederken yaralanan komşuları hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan-Kübra Temeltaş çiftinin yaşadıkları evde ocakta unutulan yağ yangına sebep oldu. Mutfaktan dumanların yükseldiğini gören çift yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince komşuları Sedat Tokpınar'dan yardım istedi. Temeltaş çiftinin dumandan etkilendiği yangında, komşularına yardıma gelen Tokpınar'ın da ellerinde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılan Temeltaş çifti ile komşuları Tokpınar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Yangından etkilenen 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BOLU

Son dakika! Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika! Ocakta unutulan yağın çıkardığı yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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