Son dakika! O gençlere şiddet uygulayan 3 Alman polisi görevden uzaklaştırıldı
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Son dakika! O gençlere şiddet uygulayan 3 Alman polisi görevden uzaklaştırıldı

Son dakika habere göre Almanya'nın Frankfurt kentinde, gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan 3 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

20.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:19

Almanya'nın Frankfurt kentinde, gözaltına aldıkları kişiye şiddet uygulayan 3 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin incelendiği belirtildi. Görüntüde polislerin gözaltına alma sırasındaki davranışlarının net görüldüğü aktarılan açıklamada, inceleme sonucunda iki polis hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda yer alan üçüncü polis hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı anımsatıldı. Açıklamada, üç polisin de görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Geçen hafta sosyal medyada yer alan görüntüde, alkollü bir gruba müdahale eden polislerin, kelepçeli şekilde yerde yatan ve daha sonra polis aracına götürülen bir kişiye tekme attıkları görülüyor.

Son dönemde yaşanan iki olayda daha Alman polisi iki Türk gencine orantısız güç kullanmış ve bu görüntüler büyük tepki toplamıştı.

(İHA)

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Son dakika! O gençlere şiddet uygulayan 3 Alman polisi görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: İHA

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