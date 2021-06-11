Son dakika... "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu
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Son dakika... "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre "Nurişler" olarak da bilinen "Karagümrük" organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

"Nurişler" olarak da bilinen "Karagümrük" organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonla sonuçlanan süreç Fatih Karagümrük Spor Kulübü eski Asbaşkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'ndeki bir otoparkta silahla vurulmasıyla başladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takiple olaylara ilişkin delilleri bir araya getirdi. Polis çalışma yaparken Fatih'te Yücel Kurum adlı kişi bacağından vuruldu. Emniyet ekipleri, hem Beylükdüzü'nde hem de Fatih'te yaşanan iki ayrı olayın aynı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. İddiaya göre yapılan incelemelerde eylemin arkasında "Nurişler" olarak da bilinen "Karagümrük" çetesinin olduğu saptandı. 27 kişinin ismine ulaşan polis, operasyon kararı aldı. Bu sabaha karşı İstanbul'un da aralarında olduğu 4 ilde örgütün lideri Nuri Ergin'in de bulunduğu 27 şahsa yönelik 53 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 21 mermi, 1 kama, 1 kılıç ve 1 balta ele geçirildi.

Cezaevindeki çete liderinin yakınları gözaltında

Yakalanan kişiler hakkında "örgüt kurma ve örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "tehdit", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "silah kanununa muhalefet" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, halen cezaevinde tutuklu bulunan Nuri Ergin'in kardeşi Soner Ergin, kız kardeşi Neslihan Ecim ve oğlu Anıl Ergin'in de bulunduğu kaydedildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son dakika... 'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu
Son dakika... 'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu
Son dakika... 'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu
Son dakika... 'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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