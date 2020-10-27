Son Dakika | Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son Dakika | Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi

27.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:38
Son Dakika | Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Nurdağı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde Kovid-19'a karşı alınan önlemleri inceledi. İş yeri sahiplerini de uyması gereken konularda uyaran ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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