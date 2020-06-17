Son dakika! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: LGS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak
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Son dakika! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: LGS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak

Son dakika haberleri: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağını bildirdi.

Son dakika! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: LGS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak
17.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:22

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, öğrencilerin anne, baba, veli veya vasisiyle sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belgeyle il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz başvuruda bulunabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ile müracaat etmeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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