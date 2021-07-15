Son dakika! Norveç vatandaşı, Alanya'daki evinde ölü bulundu
Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde Norveç vatandaşı bir kişi, evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Norveç vatandaşı bir kişi, evinde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Norveç vatandaşı Loke Wilson (61), arkadaşı tarafından evinin yatak odasında hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Wilson'un öldüğünü belirledi. Wilson'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt