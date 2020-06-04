Son Dakika: Normalleşme sürecinde Gaziantep'e inen ilk yolcu uçağı törenle karşılandı
Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde Gaziantep'te inen ilk yolcu uçağı, itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.
04.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:30
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde Gaziantep'te inen ilk yolcu uçağı, itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.
Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda yeniden başladı.
Bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Anadolu Jet'e ait TK-7272 sefer sayılı yolcu uçağı 12.45'te Gaziantep Havalimanı'na indi.
Uçak, pistte Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ait itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.
Kaynak: AA