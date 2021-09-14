Son dakika... Nizip'te jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi - Haberler
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Son dakika... Nizip'te jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Son dakika... Nizip'te jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci araçlarına yönelik denetim yapıldı.

"Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren Nizip İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kırsal mahallerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde servis aracı sürücülerinin ehliyetlerini ve araçların belgelerini kontrol eden ekipler, emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulup uyulmadığını inceledi.

Servis şoförlerine, çocukların güvenliğine yönelik araçta alınması gereken tedbirleri anlatan ekipler, kontrol ettikleri servislerde öğrencilere de uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulundu.

104 öğrenci servisinin kontrol edildiği denetimde, kurallara uymayan 2 servis şoförüne para cezası uygulandığı belirtildi.

Son dakika... Nizip'te jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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