Son dakika! Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
Son dakika 3. sayfa haberine göre Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.
28.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:01
Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.
Otomobil, iş yeri ve 2 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyonla şüpheliyi yakaladı. 37 suç dosyası bulunan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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Kaynak: İHA