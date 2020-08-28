Son dakika! Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
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Son dakika! Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

28.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:01

Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

Otomobil, iş yeri ve 2 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyonla şüpheliyi yakaladı. 37 suç dosyası bulunan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Son dakika! Nizip'te 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Kaynak: İHA

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