Son dakika... Nilüfer Belediyespor Yağmur Mislina Kılıç'ı transfer etti

Son dakika gelişmesine göre Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, milli smaçör Yağmur Mislina Kılıç'ı kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, milli smaçör Yağmur Mislina Kılıç'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, PTT forması giyen 25 yaşında 1,89 metre boyundaki Yağmur Mislina Kılıç ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kılıç, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin