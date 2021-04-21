Son Dakika | Niloya, yeni bölümleriyle TRT Çocuk'ta minik izleyicilerle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Niloya, yeni bölümleriyle TRT Çocuk'ta minik izleyicilerle buluşacak

Son Dakika | Niloya, yeni bölümleriyle TRT Çocuk'ta minik izleyicilerle buluşacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin ilk yerli çizgi film karakterlerinden Niloya ve arkadaşlarının yeni maceraları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan itibaren TRT Çocuk'ta minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin ilk yerli çizgi film karakterlerinden Niloya ve arkadaşlarının yeni maceraları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan itibaren TRT Çocuk'ta minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

Global çaptaki lisanslama şirketi Sentries Lisans'a bağlı çizgi film, hafta içi her gün saat 09.35'te yeni bölümleri ile ekranlara gelecek.

Neşeli oyunları ve şarkıları ile miniklere eğlenceli, aynı zamanda eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikler sunan yapımın, 22 bölümden oluşacak yeni serisinin ilk bölümün konusu şöyle:

"Güzel bir kış gününde dışarıda kartopu oynayan çocuklar babaannenin seslenmesi ile oyuna ara verirler. Onları bir sürpriz beklemektedir. Kışın en güzel yiyeceklerinden olan kestaneler sobada pişmek üzeredir. Kestaneleri ilk önce yemek için tatlı bir rekabet başlar. Niloya'nın aklına bir yarış fikri gelir. Bakalım yarış sonucunda kestaneleri ilk önce kim yiyecek ?"

Çocukların hayal dünyalarının gelişmesine de destek olmayı amaçlayan Niloya'nın senaryosu uzman pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor.

Çizgi filmin her bölümünde Niloya, bir sorunun cevabını buluyor ve gizemi çözüyor. Bazen ise arkadaşlarının sorularına cevap bulabilmek için yardımcı oluyor ve macera dolu hikayelerini ekrana taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Niloya, yeni bölümleriyle TRT Çocuk'ta minik izleyicilerle buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:17:22. #1.14#

title