Son dakika! Nikah salonlarında yoğunluk Son dakika güncel haberine göre Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan nikah salonları, normalleşme süreci ile birlikte bugün kapılarını evlenecek çiftler için yeniden açtı.

Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan nikah salonları, normalleşme süreci ile birlikte bugün kapılarını evlenecek çiftler için yeniden açtı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında nikah salonları da kapatıldı. Normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başlayan nikah salonlarında, 3 ay ertelenen nikahlar dolayısıyla yoğunluk oluşurken, belediyeler de nikah salonlarında önlemler aldı. Nikaha gelen çiftlerle beraber sınırlı sayıda yakınları içeri alınırken, girişlerde ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yapılıyor.

Nikah salonlarında sosyal mesafeye uygun oturma düzeni yaptıklarını söyleyen Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu, "3 ay gibi bir dönemde nikahlarımızı erteledik. Özellikle düğün salonu nikahlarımızı. Belediye'de de iki şahit ve gelin, damat ile nikahlarımızı gerçekleştirdik ama misafir kabul edemedik. Bu süreden sonra 3 aylık dönemde ertelenen nikahlarla beraber bir yoğunluk oluşmaya başladı. Nikah salonumuzda sosyal mesafeye uygun olarak oturma düzeni getirdik. Belediye girişinde güvenlik arkadaşlar ateş ölçerler ile dezenfektan ile maske dağıtımı ile misafirlerimizi içeri alıyorlar. Gelin ve damadımız olmak üzere misafirlerimizi tamamından maskeli olmasını istiyoruz. Maskesiz bir şekilde içeri almıyoruz. Fazla kalabalık ortamlara girmesinler, maskesiz gelmesinler, olabildiğince az misafir ile nikah işlemlerini gerçekleştirelim ki tekrar önceki dönemlere dönmemek için" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA