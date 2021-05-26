Son dakika! Nijerya terörle mücadele için ABD'den 12 savaş uçağı alacak
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Son dakika! Nijerya terörle mücadele için ABD'den 12 savaş uçağı alacak

Son dakika! Nijerya terörle mücadele için ABD'den 12 savaş uçağı alacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terörle mücadele kapsamında ABD'den 12 A-29 Süper Tucano saldırı uçağı satın aldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terörle mücadele kapsamında ABD'den 12 A-29 Süper Tucano saldırı uçağı satın aldığı bildirildi.

Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada, ülkedeki terörle mücadele çabalarının bir parçası olarak alınan uçaklardan 6'sının, temmuz-ağustosta kendilerine teslim edileceğini, diğerlerinin daha sonra geleceğini söyledi.

Emefiele, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı acilen harekete geçilmezse ekonominin büyük ölçüde etkileneceğine işaret ederek, "Bir ekonominin büyümesini bekliyorsanız, güvenlik sorunlarının seviyesi düşük olmalıdır. Yüksek düzeyde bir güvensizlik varsa ekonomi zarar görür." dedi.

Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

Mart 2020'de teslim edilebileceği açıklanan uçakların teslim süresi, 2021'e ertelenmişti.

Nijerya'nın uçaklar için 400 milyon dolarlık ödeme yaptığı, anlaşma kapsamında uçaklar dışında askeri teçhizat ve eğitimin de verilmesinin planlandığı bildirilmişti.

A-29 Süper Tucano saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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