Son Dakika | Nijerya hükümeti, teröristlerle müzakere yapmayacağını açıkladı
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Son Dakika | Nijerya hükümeti, teröristlerle müzakere yapmayacağını açıkladı

12.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:43
Son Dakika | Nijerya hükümeti, teröristlerle müzakere yapmayacağını açıkladı

Son dakika haberi: Nijerya hükümeti, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı çete ve terör örgütü Boko Haram üyeleriyle müzakere yapmayacağını açıkladı.

Nijerya hükümeti, ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı çete ve terör örgütü Boko Haram üyeleriyle müzakere yapmayacağını açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, başkent Abuja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda artan güvenlik sorunlarıyla mücadelede hükümetin silahlı çete üyeleri ve teröristlerle müzakere yapmayacağını belirtti.

Suçlularla müzakere etmenin hükümetin zayıflığı ve yetersizliği anlamına geldiğini söyleyen Monguno, bu nedenle hükümet, suçluları ortadan kaldırmak için gerekli tüm güçleri konuşlandırmayı tercih ettiğini kaydetti.

Monguno, hükümetin şantaja ve suçluların vekiller tarafından masum vatandaşları taciz etmek için kullanılmasına boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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