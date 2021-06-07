Son Dakika | Nijerya'daki silahlı saldırılarda geçen hafta 201 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Nijerya'daki silahlı saldırılarda geçen hafta 201 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | Nijerya'daki silahlı saldırılarda geçen hafta 201 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle geçen hafta 201 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan silahlı saldırılar nedeniyle geçen hafta 201 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, güvenlik sorunları nedeniyle 31 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda 201 kişi yaşamını yitirirken, 137 kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Nijerya ordusu, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 50 üyesini etkisiz hale getirmiş, silahlı çete üyesi 81 kişiyi de yakalamıştı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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