Son dakika... Nijerya'da yolcu taşıyan kano alabora oldu: 8 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Nijerya'da yolcu taşıyan kano alabora oldu: 8 ölü

Son dakika... Nijerya'da yolcu taşıyan kano alabora oldu: 8 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Buma köyündeki nehirde 21 yolcuyu taşıyan kano aşırı yük nedeniyle battı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kurtarıldı.

Yetkililer, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde tekne faciaları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Muslera Mesut Özil Merve Çoban Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Nijerya'da yolcu taşıyan kano alabora oldu: 8 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 00:59:27. #1.16#

title