Son dakika... Nijerya'da yolcu taşıyan kano alabora oldu: 8 ölü

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.