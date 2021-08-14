Son dakika... Nijerya'da yolcu taşıyan kano alabora oldu: 8 ölü
Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Buma köyündeki nehirde 21 yolcuyu taşıyan kano aşırı yük nedeniyle battı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kurtarıldı.
Yetkililer, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde tekne faciaları yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu