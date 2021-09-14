Son dakika... Nijerya'da yakalanan Boko Haram üyesi 400 terörist, Federal Yüksek Mahkemede yargılanacak
Son dakika haberi... Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan 400 terör örgütü Boko Haram üyesinin, başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede yargılanacağı bildirildi.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan 400 terör örgütü Boko Haram üyesinin, başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede yargılanacağı bildirildi.
Yargıç Anwuli Chikere, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 400 teröristin, ülkenin farklı cezaevlerinde bulunduğunu belirtti.
Chikere, yakalanan bu teröristlerin, 17 Eylül'de, Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede yargılanacağını aktardı.
Nijerya'da, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.
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