Son dakika! Nijerya'da uyuşturucu kaçaklığından yargılanan eski polisin kefalet talebi reddedildi

Nijerya Federal Mahkemesi, uyuşturucu kaçaklığından yargılanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari'nin kefalet talebini reddetti.

Yargıç İnyang Ekwo, yaptığı açıklamada, Kyari'nin kefaleti için avukatlarının mahkemeye başvurduğunu belirtti.

Bu talebin mahkeme tarafından reddedildiğini aktaran Ekwo, Kyari'nin 24 Şubat'a kadar tutuklu yargılanacağını ifade etti.

Kyari, Ağustos 2021'de Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden alınmış, kokain kaçaklığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Abba Kyari, Emniyet Müdür Yardımcısı görevindeyken ülkenin kuzeyinde bulunan silahlı çetelerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle "kahraman polis" olarak anlıyordu.