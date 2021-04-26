Son dakika: Nijerya'da terör saldırısı: 31 ölü
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Son dakika: Nijerya'da terör saldırısı: 31 ölü

Son dakika: Nijerya'da terör saldırısı: 31 ölü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberi... Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 askerin hayatını kaybettiği bildirildİ.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 askerin hayatını kaybettiği bildirildİ.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram askeri konvoya saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, pazar günü Maiduguri kenti yakınlarındaki Mainok kasabasında askeri konvoyu pusuya düşüren örgütün 31 askeri öldürdüğü belirtildi. Askeri konvoyun mühimmat taşıdığı ifade edildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.


- Nijerya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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