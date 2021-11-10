Son dakika... Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşının yargılandığı davanın duruşması 19 Ocak'a ertelendi

Nijerya'da, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun yargılandığı davanın duruşması 19 Ocak'a ertelendi.

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemeden Yargıç Binta Nyako, Kanu'nun davasının 19 Ocak 2022'ye ertelendiğini ve bu sürede tutuklu kalacağını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinde Kanu'nun serbest bırakılması için devam eden protestolarda İmo eyaletinin İsiala Mbano bölgesinde saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kanu, 7 ayrı suçtan yargılanıyor

IPOB elebaşı Kanu, terörizm ve vatana ihanet gibi 7 ayrı suçlamayla yargılanıyor.

???????Kanu'nun 27 Haziran'da yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'u "terör örgütü" ilan etmişti.

IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplarca yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

IPOB, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

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