Son dakika: Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşı Nnamdi Kanu'nun davası 21 Ekim'e ertelendi

Son dakika haberler: Nijerya'da, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu, mahkemeye getirilmeyince davası 21 Ekim'e ertelendi.

Nijerya'da, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu, mahkemeye getirilmeyince davası 21 Ekim'e ertelendi.

Kanu'nun Avukatı, Aloy Ejimkaor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin Kanu'yu mahkemeye getirememesi nedeniyle duruşmanın 21 Ekim'e ertelendiğini belirtti.

Öte yandan ülkenin güney bölgelerinde Kanu'nun serbest bırakılması için yapılan gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kanu'nun 27 Haziran'da yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'u "terör örgütü" ilan etmişti.

Öte yandan IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplar tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu