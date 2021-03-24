Son dakika: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 57 üyesi öldürüldü
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Son dakika: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 57 üyesi öldürüldü

24.03.2021 02:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 02:42
Son dakika: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 57 üyesi öldürüldü

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 57 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 57 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Adını vermek istemeyen askeri yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Damboa ve Gwoza bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Yetkili, operasyonda 57 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralanarak kaçtığını kaydetti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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