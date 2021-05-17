Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırıda 10 kişi öldü
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Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletindeki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletindeki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Misal, yerel basına yaptığı açıklamada, kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Bali bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Misal, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını bildirdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Taraba'da hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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