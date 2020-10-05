Son dakika! Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
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Son dakika! Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

05.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:26
Son dakika! Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Dan Arau-Jibiya kara yolundaki güvenlik güçlerinin kontrol noktasına gelen silahlı çete üyesi etrafa ateş açtı.

Saldırıda 1 polis ve 10 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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