Son Dakika | Nijerya'da silahlı çetelerin kampları bombalandı
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Son Dakika | Nijerya'da silahlı çetelerin kampları bombalandı

Son Dakika | Nijerya'da silahlı çetelerin kampları bombalandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, silahlı çete üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda, çetelerin kampları yok edildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, silahlı çete üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda, çetelerin kampları yok edildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan yaptığı açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) Kaduna eyaletinde silahlı çetelerine karşı hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Aruwan, operasyonlarda Chikun ve Birnin Gwari bölgelerindeki ormanlarında silahlı çetelerin kampları bombalandığını kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Aruwan, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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