Son dakika... Nijerya'da silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin rehin aldığı 20 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Niger Eyalet Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun yaptığı açıklamada, eyaletin Nasko bölgesi yakınlarındaki köylerde silahlı çete üyelerine operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Abiodun, operasyonlarda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 20 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda çetenin kampının imha edildiğini aktaran Abiodun, bu gruplara ait silah, motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'nın kuzeydoğusu, silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve adam öldürme dahil birçok suça karışıyor.

Silahlı saldırıların, ülkenin en güvenli bölgesi kabul edilen kuzeybatı eyaletlerinde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.