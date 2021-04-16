Son Dakika | Nijerya'da köylüler, 30 silahlı çete üyesini öldürdü

Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletindeki köylüler, 30 silahlı çete üyesini öldürdü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletindeki köylüler, 30 silahlı çete üyesini öldürdü.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Majifa köyüne silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından silahlı çete üyelerinin peşinden giden köylüler, 30 çete üyesini öldürdü.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu