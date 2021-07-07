Son dakika... Nijerya'da köye silahlı saldırı: 18 ölü
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Son dakika... Nijerya'da köye silahlı saldırı: 18 ölü

Son dakika... Nijerya'da köye silahlı saldırı: 18 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Nijerya'nın Katsina eyaletinde yer alan Tsauwa köyüne motosikletlerle baskın düzenleyen silahlı gurubun saldırısı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde yer alan Tsauwa köyüne motosikletlerle baskın düzenleyen silahlı gurubun saldırısı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırganlar, geçtiğimiz pazartesi günü Kaduna eyaletinde yer alan Bethel Baptist Lisesi'ni hedef almalarının ardından komşu Katsina eyaletindeki Tsauwa köyüne de motosikletlerle baskın düzenledi. Saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırıdan hemen sonra 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişinin de yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmesi ile toplam can kaybı 18'e yükseldi. Katsina polisi Sanusi Buba, 1 yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ise toprağa verildiğini söyledi. Silahlı saldırganların evleri ve gıda depolarını ateşe verdikleri ifade edilerek, köylülerin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına da el koydukları aktarıldı.

Öte yandan pazartesi gününden bu yana devam eden saldırıların, geçtiğimiz cuma günü 3 çete üyesinin öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Okuldaki 140 öğrenci kaçırılmıştı

Silahlı saldırganlar, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletindeki Maramara köyünde yatılı Bethel Baptist Lisesi'ne baskın düzenlemiş, okuldan 140 öğrenciyi kaçırmıştı. Polis, kaçırılan öğrencileriler için arama çalışmalarına devam ediyor. - KADUNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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