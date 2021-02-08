Son dakika! Nijerya'da kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklandı

Gelen son dakika haberine göre Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi Nijerya'da, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklandı.

Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi Nijerya'da, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklandı.

Nijerya Merkez Bankası (CBN) Kurumsal İletişim Direktör Vekili Osita Nwanisobi yaptığı yazılı açıklamada, kripto para biriminin, kara para aklamak ve terörü desteklemek için kullandığını belirterek, ülkedeki kripto para ile ilgili işlemlerin yasaklandığını duyurdu.

Ülkede kripto para kullanımının, mevcut yasaların doğrudan ihlali olduğuna işaret eden Nwanisobi, "Kripto paraların, uyuşturucu teminindeki rolü iyi biliniyor. Ayrıca son zamanlarda kripto para birimlerinin terörü finanse etmek için kullanıldığına dair raporlar var." ifadesini kullandı.

Nwanisobi, bu tür işlemlere getirilen yasağın finansal teknolojiler üzerinde olumsuz etkisi olmayacağının altını çizdi.

Ekonomi uzmanı Shuaibu İdris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CBN'nin kripto para yasağının zamanlamasının yanlış olduğunu ifade etti.

Kararın geri çekilmesi çağrısında bulunan İdris, "Zaten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri gibi sorunlar nedeniyle ülke ekonomisi sıkıntı çekiyor. Ülkeye sermaye girişini kısıtlayacak yasaklar getirmenin zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu