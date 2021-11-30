Son dakika: Nijerya'da iki yolcu otobüs çarpıştı: 20 ölü
Son dakika gündem haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, iki yolcu otobüsünün çarpışmasının ardından çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, iki yolcu otobüsünün çarpışmasının ardından çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberler e göre, Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Shiisu Adam, yaptığı açıklamada, eyaletin Achilafiya-Karkarna kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını ve ardından alev aldıklarını belirtti.
Adam, kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Adam, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri