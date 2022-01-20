Son Dakika | Nijerya'da iki haftada 863 terör örgütü Boko Haram üyesi teslim oldu

Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 863 terörist teslim oldu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 863 terörist teslim oldu.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ülkede 6-19 Ocak'ta Boko Haram üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 17 teröristin yakalandığını belirtti.

Operasyonlarda 863 Boko Haram üyesinin askerlere teslim olduğunu kaydeden Onyeuko, bu süre zarfında 49 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Onyeuko, teröristlere ait iki sığınağın imha edildiğini, 21 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.