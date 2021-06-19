Son dakika! Nijerya'da geçen ay 127 silahlı çete üyesi yakalandı
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Son dakika! Nijerya'da geçen ay 127 silahlı çete üyesi yakalandı

Son dakika! Nijerya'da geçen ay 127 silahlı çete üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Nijerya'nın Lagos eyaletinde, silahlı çetelere yönelik geçen aydaki operasyonlarda 127 kişi gözaltına alındı.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde, silahlı çetelere yönelik geçen aydaki operasyonlarda 127 kişi gözaltına alındı.

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, basına yaptığı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle geçen ay eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Odumosu, operasyonlarda 127 silahlı çete üyesinin yakalandığını, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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