Son Dakika | Nijerya'da etnik çatışmalarda 25 kişi öldü
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Son Dakika | Nijerya'da etnik çatışmalarda 25 kişi öldü

23.02.2021 01:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:26
Son Dakika | Nijerya'da etnik çatışmalarda 25 kişi öldü

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti.

Ebonyi Valisi David Umahi, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ohaukwu bölgesinde Effium ve Ezza Effium etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Umahi, çatışmalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Çatışmalarda 125 evin, bazı akaryakıt istasyonlarının yandığını ifade eden Umahi, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.

Ebonyi eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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