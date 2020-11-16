Son dakika... Nijerya'da enflasyon oranı yüzde 14,2 ile son 30 ayın en yüksek seviyesine çıktı
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Son dakika... Nijerya'da enflasyon oranı yüzde 14,2 ile son 30 ayın en yüksek seviyesine çıktı

16.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:51
Son dakika... Nijerya'da enflasyon oranı yüzde 14,2 ile son 30 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Son dakika gelişmesine göre Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon, gıda ve diğer kişisel tüketim fiyatlarındaki artışın etkisiyle ekimde yüzde 14,2 ile son 30 ayın en yüksek oranına ulaştı.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon, gıda ve diğer kişisel tüketim fiyatlarındaki artışın etkisiyle ekimde yüzde 14,2 ile son 30 ayın en yüksek oranına ulaştı.

Nijerya İstatistik Bürosunun (NBS) verilerine göre, ülkede enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 14,2 oldu.

NBS'ye göre enflasyonun son 30 ayın en yüksek düzeyine ulaşmasında gıda, elektrik ve akaryakıt fiyatları etkili oldu.

Nijerya'da son 5 ayda akaryakıt fiyatlarına 4 kez zam yapıldı. Ayrıca, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatı da yüzde 80 artırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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