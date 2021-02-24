Son dakika... Nijerya'da dünkü silahlı saldırı ve şiddetli patlamalarda 10 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Nijerya'nın Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, dün eyaletin Maiduguri kentinde yaşanan şiddetli patlamalar ve silahlı saldırılarda 10 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zulum, eyaletin Maiduguri kentindeki farklı noktalarda dün meydana gelen şiddetli patlamalar ve silahlı saldırıların ardından bölgeyi ziyaret etti.

Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Zulum, "Hakikaten Borno halkı ve hükümeti için çok zor ve üzücü bir an, dün yaşanan şiddet olaylarında 10 kişi hayatını kaybetti ve 60 kişi yaralandı." dedi.

Zulum, patlamaların yaşandığı bölgelerde soruşturma başlatıldığı bilgisini de paylaştı.

Ordunun Boko Haram'ın kontrol ettiği Marte bölgesini operasyonla ele geçirdiğini aktaran Zulum, "Teröristlerin Marte'yi tekrar ele geçiremeyecekleri konusunda iyimserim." diye konuştu.

Ülkedeki terör saldırıları

Terör örgütü Boko Haram, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu