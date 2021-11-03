Son dakika haberi: Nijerya'da çöken binada can kaybı 22'ye yükseldi

Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeyken çöken 21 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Nijerya'nın Lagos kentindeki Ikoyi bölgesinde iki gün çöken inşaat halindeki 21 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kalanların yakınları umutlu bekleyişini sürdürürken, çöken binada bilanço arttı. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (NEMA) Koordinatörü İbrahim Farinloye yaptığı açıklamada, birkaç kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu. Farinloye şu ana kadar 9 kişinin ise sağ olarak çıkarıldığını belirtti.

Binanın çökme nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bina yapısal gereklilikleri karşılamadığı için kapatılmış

Lagos Vali Yardımcısı Obafemi Hamzat, Lagos eyalet hükümetinin geçtiğimiz haziran ayında yapısal gereklilikleri karşılamadığı için binanın kapatıldığını ve inşaatın devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının istendiğini açıklamıştı.

İnşaat sektöründeki düzenlemelerin yetersiz ve inşaat malzemelerinin genellikle standartların altında olduğu Afrika'nın en kalabalık ülkesinde bina çökmeleri sık görülüyor.

(İHA)