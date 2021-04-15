Son dakika... Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 2 günde yaklaşık 100 bin kişi Nijer'e sığındı
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Son dakika... Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 2 günde yaklaşık 100 bin kişi Nijer'e sığındı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika... Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 2 günde yaklaşık 100 bin kişi Nijer'e sığındı

Gelen son dakika haberlerine göre Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıların ardından iki günde yaklaşık 100 bin Nijeryalı, komşu ülke Nijer'e sığındı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıların ardından iki günde yaklaşık 100 bin Nijeryalı, komşu ülke Nijer'e sığındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen hükümet yetkilisi, Boko Haram üyelerinin, Borno eyaletine bağlı Damasak'ta 13-14 Nisan'da saldırılar düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırının ardından 2 günde yaklaşık 100 bin Nijeryalının komşu ülke Nijer'e sığındığını kaydetti.

Saldırılarda yüzlerce evin yanı sıra kamu binalarının ve dükkanların kül olduğunu aktaran yetkili, çok sayıda kişinin ise yaralandığını söyledi.

Boko Haram üyelerinin dün Damasak'a bağlı Mobbar bölgesinde düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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