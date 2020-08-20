Son dakika... Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 94 kişi kurtarıldı Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 94 kişi kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 94 kişi kurtarıldı.

Borno Eyaleti Medya ve İletişim Stratejisi Sorumlusu Malam İsa Gusau yaptığı açıklamada, Çok Uluslu Ortak Görev Gücünün (MNJTF) Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Gusau, operasyonlarda 17'si kadın ve 40'ı çocuk 94 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların Borno eyalet hükümetine sevk edildiğini aktaran Gusau, "Bazı rehineler, örgütten kaçarak teslim oldu. Kurtarılanların çoğunun ise sağlık problemleri var." dedi.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA