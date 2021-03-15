Son dakika... Nijerya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğretmen kaçırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Nijerya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğretmen kaçırıldı

15.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:22
Son dakika... Nijerya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğretmen kaçırıldı

Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir ortaokula saldıran silahlı kişiler, 3 öğretmeni kaçırdı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir ortaokula saldıran silahlı kişiler, 3 öğretmeni kaçırdı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Birnin Gwari bölgesine bağlı Rema köyündeki Lea Ortaokulu'na düzenlediği saldırıda 3 öğretmeni kaçırdığını belirtti.

Saldırının ardından yapılan yoklamada hiçbir öğrencinin kaybolmadığının fark edildiğini kaydeden Aruwan, kaçırılan öğretmenleri bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Aruwan, ordunun başlattığı arama kurtarma çalışmalarında geçen hafta kaçırılan 2 çocuğun kurtarıldığını aktardı.

Geçen hafta bir kolejde 219 kişi kaçırılmıştı

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 219 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarılmıştı. Diğer 39 öğrencinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kaduna gibi bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Çağlar Ertuğrul Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Caner Erkin Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Nijerya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğretmen kaçırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 20:26:55. #1.14#
title