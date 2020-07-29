Son Dakika: Nijerya'da bir haftada 142 kişi silahlı saldırılarda öldü Son dakika gelişmesine göre Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle bir haftada 142 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle bir haftada 142 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki farklı eyaletlerde 18-24 Temmuz'da çoban ve çiftçiler arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmalar ile terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırılarında 142 kişi yaşamını yitirdi. Bu süre zarfında silahlı çete üyeleri 44 kişiyi kaçırdı. Güvenlik güçlerinin bir haftada silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonlarda ise 41 çete üyesi etkisiz hale getirdi. Kaynak: AA