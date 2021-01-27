Son Dakika | Nijerya'da bir eyalet valisinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Benue eyaleti Valisi Samuel Ortom'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Vali Ortom, Facebook hesabından, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Testinin pozitif çıkması sonrası tedavi görmeye başladığını açıklayan Ortom, yakın zamanda temasta bulunduğu kişilere test yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Daha önce 5 valide daha Kovid-19 tespit edildi

Eyalet sistemiyle yönetilen Nijerya'da başkent Abuja ve 36 eyalet bulunuyor.

Ülkede daha önce Kaduna, Oyo, Bauchi, Abia ve Ondo eyaleti valilerinde Kovid-19 tespit edilmiş ve tedavileri sonrası valilerin hepsi iyileşmişti.

Afrika'nın 200 milyona yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Nijerya'da bugüne kadar 124 bin 224 kişide virüs tespit edilirken, 1552 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak